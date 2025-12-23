Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе"

Лидер ЛДПР считает, что "трансформация сознания" министра обороны Германии может быть связана с новой стратегией нацбезопасности США

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по "переобуванию в воздухе". Такое мнение выразил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с Рютте и говорит, что "не верит" в перспективы боевого столкновения НАТО с нашей страной", - написал Слуцкий. Парламентарий также задался вопросом, глава Минобороны Германии "прозрел" или услышал позицию президента России Владимира Путина.

Как отметил политик, глава государства не раз говорил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова даже юридически зафиксировать статус-кво. "Но тут, скорее, вопрос риторический", - добавил он. Слуцкий также выразил мнение, что вероятнее такая "трансформация сознания" связана с новой стратегией нацбезопасности США, где европейские страны далеко не в приоритете Вашингтона. Лидер ЛДПР также подчеркнул, что пытаться противостоять новым российским вооружениям, в числе которых "Орешник", "Посейдон" или "Кинжал", могут "только камикадзе". По его словам, такое прозрение могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности.

Слуцкий также отметил, что РФ защищает русских людей в Донбассе, отстаивает свой суверенитет и национальные интересы. Парламентарий подчеркнул, что Россия не вынашивает никаких "коварных планов нападения" на Европу, которые придумали "коварные русофобы". "Наоборот, как сказал Владимир Путин, мы были готовы к сотрудничеству с европейскими странами ради общего блага и процветания. Но было бы при этом с кем договариваться", - отметил политик. Пока лидеры европейских стран, руководствуясь собственными властными амбициями, только разрушают экономический потенциал ЕС, добавил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил неожиданно мирные заявления министра обороны Германии Писториуса и президента Финляндии Александера Стубба. Политики ранее вопреки генеральной линии Евросоюза выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем "российской угрозе".