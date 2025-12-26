Рябков: Макрон знает, как организовать разговор с Путиным

Замминистра иностранных дел РФ указал, что помощники президента Франции в курсе, как можно донести его сигнал до российского лидера

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, если ему есть что сказать, знает, как организовать разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью программе "60 минут".

"Если господину Макрону есть что сказать и это действительно представляет собой некий сигнал, он знает и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера сообщило, что Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом Путиным и Макроном.

Президент Франции до этого говорил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Макрона, заявил, что Москва всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".

Предыдущий телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в июле 2025 года.