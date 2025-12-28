Карасин: России понятны усилия США по Украине

Москва поддержит все позитивные шаги, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине понятны России, Москва поддерживает все позитивные шаги в этом направлении и будет способствовать им. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Администрация Соединенных Штатов при Дональде Трампе совершенно по-новому посмотрела на ситуацию и ищет возможности, они, кстати, полностью понятны и идут в развитие того, о чем говорили раньше мы, чтобы прийти к урегулированию, которое устраивало бы всех, включая все народы мира. Потому что мир обеспокоен тем, что происходит на Украине", - сказал Карасин.

"Всему позитивному мы будем способствовать. Мы будем участвовать в любых позитивных подвижках, которые должны привести мир и Украину к решению проблем и вопросов", - добавил он.

Россия, по словам сенатора, поддерживает усилия Трампа, работает "в этом же направлении". "И часто сверяем свои намерения, практические шаги с представителями американской администрации, которые бывают у нас, встречаются с президентом России, разговаривают начистоту, подолгу", - сказал он.

При этом Россия, по словам сенатора, против того, чтобы Евросоюз и НАТО, используя фальшивые тезисы, нагнетали напряженность, призывали к грабежу замороженных активов РФ, к расположению неких сил европейских государств на украинской территории. "Они фактически тем самым подменяют знаменитый тезис о вступлении Украины в НАТО. Какая разница между вступлением той или иной страны в НАТО и размещением на территории этой страны тех же самых натовских военных формирований?" - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что Трамп - единственный из лидеров на Западе стал проявлять понимание первопричин ситуации на Украине.