В России меняется порядок предоставления деклараций доходов чиновников

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным пакету законов, планируется уход от ежегодного декларирования доходов госслужащих, вместо которого будет требование предоставлять такие сведения в случае конкретных оснований

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля, декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований.

Изменения внесены в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в законы, устанавливающие статус отдельных лиц и правовые основы прохождения госслужбы различных видов. Обязательное декларирование сохраняется при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Кроме того, декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв. Также обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При этом предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.

По действующему законодательству высокопоставленные госслужащие и законодатели должны представлять декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Среди тех, на кого распространяются эти требования, - высшее руководство страны, парламентарии, представители министерств, судебной системы и ряда других структур. При этом с 2023 года эти сведения не публикуются: в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не должны на время специальной военной операции публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ, как ранее.