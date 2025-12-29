Захарова подтвердила, что Киев получит ответ за абсолютный терроризм

Киевский режим официальный представитель российского МИД назвала кровавым и террористическим

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киев получит ответ за террористические действия, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой", - охарактеризовала дипломат киевские власти, выступая в эфире телеканала "Россия-1". "Но им за это будет ответ", - заверила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на то, что Владимир Зеленский не заявляет, что нанесение его режимом террористических ударов по РФ неправильно. "Нет. Он пытается обвинить во лжи российскую сторону. Он даже не говорит, что их (террористических ударов - прим. ТАСС) как бы не было. Он говорит о том, что Россия якобы врет", - констатировала дипломат. По ее мнению, такое поведение говорит о том, что Зеленский "продолжает полагать эти действия абсолютно правильными".

На ее взгляд, Зеленский также "посылает сигнал тем, кто дает ему деньги, что он будет это делать и дальше, что даже в том случае, когда его хватают за руку, когда его выводят на чистую воду, он будет их прикрывать круговой порукой буквально".

Вечером 29 декабря Захарова в Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина". "Ложь - это заявления Зеленского по Буче. Ложь - это заявления Зеленского про украденных Россией детей. Ложь - это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова - это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", - указала дипломат.