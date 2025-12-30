Депутат Бородай: РФ должна иметь такие же гарантии безопасности, как и Украина

США следует выступить военным образом на стороне России в случае украинской агрессии, заявил командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия при заключении мирного соглашения с Украиной должна получить гарантии поддержки со стороны США на случай новой агрессии ВСУ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Мар-а-Лаго (штат Флорида) заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности Украины - на 100%.

"Если гарантии безопасности есть у Украины, то какие они должны быть у России? У России тоже должны быть гарантии безопасности. Но если Украина хочет, например, чтобы в случае так называемой, в кавычках российской агрессии на ее стороне выступили Соединенные Штаты, то Россия должна, наверное, получить симметричное. Это было бы правильно: гарантии, что если, так сказать, мы видим агрессию со стороны так называемой Украины, то тогда США должны выступить военным образом на стороне РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое развитие событий маловероятно, как и заключение мирного соглашения в конфликте в обозримом будущем.

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье во Флориде. После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, они провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было.

В преддверии встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.