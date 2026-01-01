Мирошник назвал терроризмом атаку Киева в Херсонской области

Подобный шаг продолжает череду бесчеловечных убийств, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Атака ВСУ на место скопления мирных гражданских жителей в Херсонской области является преднамеренным актом терроризма. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Дронная атака по месту скопления мирных гражданских жителей в Херсонской области - это преднамеренный акт терроризма, продолжающий череду бесчеловечных убийств, совершаемых украинскими нацистами, - подчеркнул он в своем Telegram-канале. - Массированная дронная атака украинских боевиков в новогоднюю ночь по абсолютно гражданскому объекту, где находились десятки мирных жителей, - это демонстрация их непримиримого отношения к самой возможности прекращения военного кровопролития политико-дипломатическим путем".