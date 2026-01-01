Мирошник: удар ВСУ в Херсонской области нельзя оставить безнаказанным

Атака Украины должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, отметил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Атака киевского режима по мирным жителям в Херсонской области в новогоднюю ночь должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киевский режим омрачил первые минуты нового года десятками смертей и ранений мирных жителей в Херсонской области России. Новогоднее обращение украинского диктатора звучало в то самое время, когда десятки мирных жителей умирали от удара, нанесенного по его приказу", - написал Мирошник в Telegram-канале.

"Этот бесчеловечный акт должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, для которых само понятие норм международного гуманитарного права все еще остается не пустым звуком. Этот вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках. Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным", - подчеркнул дипломат.