Медведев: ответом на удар ВСУ по Херсонской области будет беспощадное возмездие

Это произойдет в ходе наступления российской армии, заявил зампред Совбеза России
11:49
обновлено 12:15

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Возмездие за удар ВСУ в новогоднюю ночь по мирным людям в Херсонской области будет неминуемым и скорым в ходе наступления российской армии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

Медведев подчеркнул, что "словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков".

"Годится для этого только беспощадный язык возмездия. Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей армии", - сказал замглавы СБ РФ. 

