МИД РФ: слово "шок" употреблялось в СБ ООН при обсуждении ситуации с Мадуро

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что слышала его с первых минут экстренного заседания

Заседание Совета Безопасности ООН © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Слово "шок" неоднократно употреблялось на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Слово "шок" я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени", - сказала она.

Как отметила Захарова, это слово периодически произносилось за столом СБ ООН, и его употребляли очень многие, в том числе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и представители КНР.

"Потому что нет, наверное, той категории международно-правовой, которая бы так четко и адекватно соединяла бы в себе как юридическую оценку, так и морально-этическую оценку того, что произошло", - подчеркнула дипломат.

5 января Небензя заявил, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и поддерживает курс правительства Боливарианской республики перед лицом внешней агрессии. Глава российского диппредставительства выразил надежду на то, что "международный разбой" Вашингтона "получит объективную, всестороннюю оценку в международно-правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов". Небензя также призвал американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.