Посол РФ назвал операцию США против Мадуро очень жестокой

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены был жестокой операцией, отметил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

Посол РФ в Каракасе подчеркнул, что были люди, которые находились возле здания и контролировали соседние здания. "Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится, - объяснил он. - То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала".

Американский президент Дональд Трамп 3 января подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле, а Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.