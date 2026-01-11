ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаУдары США по Венесуэле

Посол РФ назвал операцию США против Мадуро очень жестокой

Настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, он велся по всему, "что шевелится", отметил Сергей Мелик-Багдасаров
Редакция сайта ТАСС
02:11
© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены был жестокой операцией, отметил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

Читайте также

Тюремная одежда и признаки травм. Что известно о судебном заседании по делу против Мадуро

Посол РФ в Каракасе подчеркнул, что были люди, которые находились возле здания и контролировали соседние здания. "Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится, - объяснил он. - То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала".

Американский президент Дональд Трамп 3 января подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле, а Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

  

Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссия