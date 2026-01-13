Мирошник: из-за ВСУ в новогодние каникулы без света остались 740 тыс. россиян

Больше всего отключений электричества фиксировали в Белгородской области, отметил посол по особым поручениям МИД России

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 января. /ТАСС/. Удары со стороны Вооруженных сил Украины в новогодние каникулы оставили без света почти 740 тыс. жителей субъектов РФ. Самым масштабным стало отключение света в Белгородской области, затронувшее около 600 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Из-за массированных ударов ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) с применением дронов и РСЗО по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии за упомянутый период (с 1 по 11 января - прим. ТАСС) отключениями оказались затронуты не менее 736 тыс. человек. Наиболее масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Белгородской области, где без энергоснабжения в разные промежутки времени оставались порядка 600 тыс. человек", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в новогодние каникулы ВСУ не оставляли попыток ударить как можно глубже по территории РФ. "В период с 1 по 11 января инциденты, связанные с БПЛА, фиксировались в 18 российских регионах, значительно удаленных от зоны ведения боевых действий", - уточнил он.

Ранее Мирошник сообщал ТАСС, что свыше 100 жителей РФ, в том числе 8 несовершеннолетних, получили ранения при ударах украинских войск по российским субъектам в новогодние каникулы, 45 человек, включая 3 детей, погибли.