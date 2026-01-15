Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский подрывает урегулирование

Американскому лидеру ясно, что Владимир Зеленский саботирует достижение мира, указал глава РФПИ

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира", - написал он в Х, комментируя заявления президента США в интервью агентству Reuters.

Американский лидер заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. В интервью агентству Reuters американского лидера спросили, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт, он указал на Зеленского. Президент США добавил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку.