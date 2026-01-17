Эксперт Новик: ВС Дании ослабли из-за помощи Киеву

Флот королевства способен бороться только с браконьерами или мелкими кораблями, добавил заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дания стала уязвимой с точки зрения безопасности из-за оказания помощи Украине, а ее находящийся в стадии перевооружения арктический флот годится разве что для борьбы с браконьерами и небольшими кораблями. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик, комментируя планы США аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

"Вооруженные силы Дании не обладают достаточными возможностями для самостоятельного развертывания. Сухопутные силы страны состоят из нескольких механизированных батальонов и спецподразделений. Военно-воздушные силы базируются на современной технике, включая F-35, и активно интегрированы в воздушное пространство НАТО", - сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что основа Королевского флота Дании - три фрегата класса Iver Huitfeldt и два фрегата класса Absalon - является только инструментом "мягкой силы", а не полномасштабной войны. Также, по его словам, датский арктический флот находится в стадии перевооружения и эффективен только для борьбы с браконьерами или мелкими кораблями.

"Дания стала одним из крупнейших доноров Украины в процентном отношении к ВВП с 2022 года, что создало временное "окно уязвимости", - добавил Новик.

Ранее представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен заявил, что датские военные будут обязаны открыть огонь по американским войскам, если США попытаются присоединить Гренландию силовым путем.