Песков: у Путина в ближайших планах нет разговора с Делси Родригес

Беседу с уполномоченным президентом Венесуэлы можно оперативно организовать, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес пока нет в ближайших планах президента РФ Владимира Путина, однако контакты при необходимости могут быть организованы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о том, планируется ли разговор российского лидера с уполномоченным президентом Венесуэлы. Пресс-секретарь президента добавил, что стороны находятся "в постоянном контакте".

Ранее Родригес заявила, что Венесуэла имеет право развивать отношения со всеми странами мира, в том числе Россией, Китаем, Кубой и Ираном. Она отметила, что южноамериканская страна будет развивать отношения с народами мира на основе взаимоуважения и уважения международного права.