Путин примет аш-Шараа накануне годовщины его вступления в должность

Главы России и Сирии планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский лидер прибывает в РФ с рабочим визитом.

Как анонсировала пресс-служба Кремля, руководители двух стран планируют "обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе".

Поездка в Россию станет для аш-Шараа уже второй в его нынешнем статусе - в прошлый раз президент Сирии прилетал в Москву для переговоров с Путиным чуть более трех месяцев назад, в середине октября.

Кроме того, встреча пройдет накануне годовщины провозглашения аш-Шараа президентом Сирии - политик вступил в должность 29 января 2025 года после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.

"Перезапуск" отношений

Путин в ходе прошлого визита аш-Шараа подчеркивал, что Москва в своих отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. В свою очередь сирийский лидер заявлял о желании "перезапустить комплекс отношений" Москвы и Дамаска, а также познакомить Россию "с новой Сирией".

Аш-Шараа отмечал, что страны связывают исторические узы, "серьезные мосты сотрудничества", в том числе в материальной сфере, и поэтому РФ принадлежит серьезная роль в процессе политической трансформации в арабской республике. Он указывал, что Сирия во многом опирается на те достижения, которых ей позволила добиться своей серьезной поддержкой Россия.

Переговоры тогда продлились 2,5 часа, завершившись уже в формате рабочего завтрака.

Крепкие связи

Москву и Дамаск с 1950-х годов связывает крепкое сотрудничество - и не в последнюю очередь в военной сфере. СССР принимал активное участие в строительстве армии Сирии как независимого государства, поддержке арабской республики.

Сейчас России принадлежат в Сирии два военных объекта - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Особый статус баз позволял использовать их в том числе для доставки гуманитарной помощи сирийскому народу, долгое время страдавшему от внутренних конфликтов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в дни прошлого визита аш-Шараа в Россию рассказывал, что вопрос военных баз был одним из обсуждавшихся президентами двух стран.