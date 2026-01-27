Путин примет аш-Шараа накануне годовщины его вступления в должность
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский лидер прибывает в РФ с рабочим визитом.
Как анонсировала пресс-служба Кремля, руководители двух стран планируют "обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе".
Поездка в Россию станет для аш-Шараа уже второй в его нынешнем статусе - в прошлый раз президент Сирии прилетал в Москву для переговоров с Путиным чуть более трех месяцев назад, в середине октября.
Кроме того, встреча пройдет накануне годовщины провозглашения аш-Шараа президентом Сирии - политик вступил в должность 29 января 2025 года после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.
"Перезапуск" отношений
Путин в ходе прошлого визита аш-Шараа подчеркивал, что Москва в своих отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. В свою очередь сирийский лидер заявлял о желании "перезапустить комплекс отношений" Москвы и Дамаска, а также познакомить Россию "с новой Сирией".
Аш-Шараа отмечал, что страны связывают исторические узы, "серьезные мосты сотрудничества", в том числе в материальной сфере, и поэтому РФ принадлежит серьезная роль в процессе политической трансформации в арабской республике. Он указывал, что Сирия во многом опирается на те достижения, которых ей позволила добиться своей серьезной поддержкой Россия.
Переговоры тогда продлились 2,5 часа, завершившись уже в формате рабочего завтрака.
Крепкие связи
Москву и Дамаск с 1950-х годов связывает крепкое сотрудничество - и не в последнюю очередь в военной сфере. СССР принимал активное участие в строительстве армии Сирии как независимого государства, поддержке арабской республики.
Сейчас России принадлежат в Сирии два военных объекта - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Особый статус баз позволял использовать их в том числе для доставки гуманитарной помощи сирийскому народу, долгое время страдавшему от внутренних конфликтов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в дни прошлого визита аш-Шараа в Россию рассказывал, что вопрос военных баз был одним из обсуждавшихся президентами двух стран.