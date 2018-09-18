Москва пообещала ответные шаги после крушения Ил-20 над Средиземным морем

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет и гибель его экипажа "полностью лежит на израильской стороне"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, был сбит в понедельник над Средиземным морем недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии. Силы ПВО арабской республики атаковали истребители ВВС Израиля, которые нанесли удар по объектам в провинции Латакия, однако ракета комплекса С-200 поразила российский самолет. Никто из находившихся на борту Ил-20 не выжил.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия с российским самолетом похожа на "цепь трагических случайных обстоятельств", и заявил, что РФ примет меры по обеспечению безопасности своего контингента в Сирии. При этом глава Минобороны Сергей Шойгу прямо возложил ответственность на Израиль, сказав, что вина за сбитый самолет и гибель его экипажа "полностью лежит на израильской стороне", и пообещал, что Москва не оставит "без ответа подобные действия". В Израиле заявили, что в инциденте виновны Сирия, Иран и организация "Хезболлах", а также предложили помощь в расследовании происшествия. Обстоятельства гибели самолета Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 пропал с экранов радаров около 23:00 мск 17 сентября, когда возвращался на авиабазу Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия. Как рассказал Шойгу, борт выполнял разведывательные задачи в Идлибской зоне деэскалации, выясняя, где боевики хранят беспилотники, с помощью которых они часто атакуют разные районы Сирии. Связь с самолетом прервалась во время атаки четырех истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в Латакии. В тот же момент российские военные зафиксировали ракетные пуски с находившегося в районе инцидента фрегата ВМС Франции "Овернь". В Минобороны РФ быстро установили, что Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 системы ПВО Сирии. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, израильские летчики, "прикрываясь российским самолетом... подставили его под огонь". Он также заявил, что они преднамеренно создали опасную ситуацию. "Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км", - сказал Конашенков, добавив, что Израиль преднамеренно "пошел на эту провокацию". Представитель Минобороны РФ также отметил, что уведомление от израильских военных поступило по горячей линии менее чем за минуту до удара по объектам в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону. В поисковой операции участвовали восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России. Они обнаружили место падения Ил-20 в 27 км западнее населенного пункта Баниас в провинции Латакия. "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", - сказали в ведомстве. Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом во вторник сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России", - сообщила Петренко. Безответственность и случайности Шойгу в разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом отметил, что к трагедии привели безответственные действия ВВС Израиля, совершенные, "несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов". Он напомнил, что Минобороны России "неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих". "Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - подчеркнул российский министр.

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Президент РФ призвал серьезно разобраться в ситуации, отметив, что трагедия похожа на цепь "случайных обстоятельств", в отличие от преднамеренной атаки российского бомбардировщика Су-24М истребителями F-16 ВВС Турции в 2015 году. Путин выразил соболезнования родным погибших российских военных. "Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей… Я в этой связи, конечно, приношу, прежде всего, соболезнования близким погибших", - сказал глава государства. Он также заверил, что шаги, которые Россия предпримет для обеспечения безопасности своего контингента в Сирии, "заметят все". Международная реакция Пресс-служба Армии обороны Израиля выступила с комментарием, в котором выразила соболезнования российской стороне и возложила ответственность за инцидент на власти Сирии, а также Иран и движение "Хезболлах". "Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером сирийским зенитным огнем. Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении. При этом в Тель-Авиве отвергли обвинения в преднамеренной провокации - по его версии, во время запуска ракет сирийской ПВО "истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля". "Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов", - заявили военные еврейского государства.