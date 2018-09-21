Опыт Приморья показал, что федеральный центр готов на отмену итогов выборов при нарушениях

ТАСС, 20 сентября. Ситуация с выборами губернатора в Приморском крае показала, что при серьезных нарушениях федеральный центр готов на отмену итогов выборов в регионах РФ, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, прошедшая кампания выявила запрос на профессионалов, умеющих проводить честные выборы без использования незаконных методов достижения победы. Эксперты также отмечают, что нужно менять работу с избирателями и проводить более качественный отбор кандидатов. В минувшее воскресение в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов, по его результатам кандидаты заявили о множественных нарушениях закона. В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг краевой избирком принял решение признать итоги выборов недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря. Сигнал регионам Политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов, который ранее работал на выборах в Приморье, сказал, что в этом регионе "очень независимый избиратель, который готов на любые протестные акции", именно по этому он так болезненно отреагировал на нарушения в ходе кампании.

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"В свое время я работал на выборах в Приморье, в том числе в Уссурийске и во Владивостоке, это действительно не самый обычный российский регион с точки зрения участия избирателя в выборах. Надо было проводить реальную предвыборную кампанию. Все должны понять, если федеральная власть захотела конкурентные выборы в регионах, это не прихоть и не разовая акция, так будет всегда. Проскочить не получится, это очередной сигнал о том, что федеральный центр готов на вторые туры губернаторских выборов и даже на отмену их итогов, если нарушена построенная система - конкурентные, открытые, легитимные выборы", - отметил Смирнов. По мнению работающего в регионе политического обозревателя Ольги Кишаковской, опыт Приморского края надо учесть другим регионам, "всем, кто будет участвовать в подготовке выборов, необходимо сделать выводы и настроиться на честную работу". Она считает, что нужно пересмотреть отношение к выборам и не оказывать давления на территориальные комиссии. "Систему в целом нужно корректировать - работу избирательных комиссий, и мотивацию избирательных комиссий, работу наблюдателей, тут комплексная работа нужна. <…> Сама кампания должна проходить более прозрачно", - сообщила Кишаковская. Избиратель сам не придет Ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт Центра социальных инноваций "Черный куб", заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета Наталья Коломейцева отметила, что голосование в регионе было протестным, на выборы пришли люди среднего возраста, которые хорошо зарабатывают, ожидают роста доходов и определенной отдачи для себя от развития региона, но не получают их.