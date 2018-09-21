Опыт Приморья показал, что федеральный центр готов на отмену итогов выборов при нарушениях

ТАСС, 20 сентября. Ситуация с выборами губернатора в Приморском крае показала, что при серьезных нарушениях федеральный центр готов на отмену итогов выборов в регионах РФ, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, прошедшая кампания выявила запрос на профессионалов, умеющих проводить честные выборы без использования незаконных методов достижения победы. Эксперты также отмечают, что нужно менять работу с избирателями и проводить более качественный отбор кандидатов.
В минувшее воскресение в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов, по его результатам кандидаты заявили о множественных нарушениях закона. В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг краевой избирком принял решение признать итоги выборов недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.
Сигнал регионам
Политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов, который ранее работал на выборах в Приморье, сказал, что в этом регионе "очень независимый избиратель, который готов на любые протестные акции", именно по этому он так болезненно отреагировал на нарушения в ходе кампании.
"В свое время я работал на выборах в Приморье, в том числе в Уссурийске и во Владивостоке, это действительно не самый обычный российский регион с точки зрения участия избирателя в выборах. Надо было проводить реальную предвыборную кампанию. Все должны понять, если федеральная власть захотела конкурентные выборы в регионах, это не прихоть и не разовая акция, так будет всегда. Проскочить не получится, это очередной сигнал о том, что федеральный центр готов на вторые туры губернаторских выборов и даже на отмену их итогов, если нарушена построенная система - конкурентные, открытые, легитимные выборы", - отметил Смирнов.
По мнению работающего в регионе политического обозревателя Ольги Кишаковской, опыт Приморского края надо учесть другим регионам, "всем, кто будет участвовать в подготовке выборов, необходимо сделать выводы и настроиться на честную работу". Она считает, что нужно пересмотреть отношение к выборам и не оказывать давления на территориальные комиссии.
"Систему в целом нужно корректировать - работу избирательных комиссий, и мотивацию избирательных комиссий, работу наблюдателей, тут комплексная работа нужна. <…> Сама кампания должна проходить более прозрачно", - сообщила Кишаковская.
Избиратель сам не придет
Ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт Центра социальных инноваций "Черный куб", заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета Наталья Коломейцева отметила, что голосование в регионе было протестным, на выборы пришли люди среднего возраста, которые хорошо зарабатывают, ожидают роста доходов и определенной отдачи для себя от развития региона, но не получают их.
По словам Смирнова, "надо понимать, что сегодня избиратель сам к тебе не придет", поэтому надо менять форматы. "Достаточно успешные выборы в других регионах показали, что можно побеждать в том случае, если на смену старым чисто рекламным технологиям - плакатам, баннерам, встречам с трудовыми коллективами, приходят технологии в стиле PR, когда с людьми беседуют, от них ждут и получают ответы. Но для этого нужно работать не последние три недели и даже не три месяца, нормальная губернаторская кампания начинается как минимум за полгода", - пояснил эксперт.
Директор центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев считает, что ситуацию в Приморье спровоцировала именно работа политтехнологов. "Работать нужно с политологами, с теми, кто имеет профильное образование, знает, что такое юриспруденция, знает, как избежать того, что произошло сейчас", - говорит он.
По данным Смирнова, вопрос не в специалистах, а часто в отсутствии ресурса и необходимости согласовывать свои действия с кандидатом и его штабом, которые диктуют свой сценарий ведения кампании. "А в целом в регионах России появились люди, которые называют себя политтехнологами, но привыкли работать в лояльных условиях, не умеют работать без "страховки", без "подстеленной соломки", - сообщил он.
Выбрать правильного кандидата
По словам Кишаковской, чтобы ситуация с отменой выборов не повторилась, прежде всего, надо выбирать правильных кандидатов, "которые действительно готовы бороться, у которых есть рейтинг среди населения, которых население готово рассматривать как кандидатов".
Чтобы получить поддержку избирателя, кандидаты должны стремиться работать на благо населения и переходить от пустых обещаний к реальным действиям, добавляет Коломейцев. "Люди хотят общения и правды, и если они к вам обратились, то их хотя бы выслушать надо", - уточнил он.
Как сообщил политический консультант Андрей Калачинский, знакомый с ситуацией в регионе, ответственность за отмену выборов ложится на людей, которые работают в штабах, отдают команды, оценивают легальность или нелегальность методов достижения победы.
Использовать административный ресурс, в чем, по данным Центризбиркома, были замечены оба кандидата, нецелесообразно. "При запуске административный ресурс очень сложно контролировать, потому что тот, кто его использует, имеет самое смутное представление о предвыборных технологиях, о том, что можно и что нельзя, что ловится, а что нет", - отметил Смирнов.
О выборах в Приморье
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.
Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.