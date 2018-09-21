Песков назвал новые санкции США против РФ попыткой вытеснить с рынка главного конкурента

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против России враждебными действиями, цель которых - попытка нерыночными методами вытеснить Москву с рынка.
"Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям", - сказал представитель Кремля журналистам.
На его взгляд, "безусловно, здесь можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции". Песков полагает, что санкции - это "попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей". "Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурентна", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также обратил внимание на то, что введение новых ограничений свидетельствует о "продолжающейся санкционной истерике в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможности трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений".
Представитель Кремля отметил, что введенные 20 сентября санкции - "это не новые санкции, они были заранее анонсированы". "Американцы анонсируют, потом анонсируют вторично, третично, а потом уже вводят [санкции], поэтому было время уже проанализировать угрозы и было время, чтобы минимизировать риски, которые несомненно возникают с этими действиями Вашингтона", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, РФ сохраняет принцип взаимности по отношению к санкциям, однако отмечает слишком частое использование США этого инструмента, чтобы каждый раз на него реагировать. "Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам РФ", - ответил представитель Кремля на вопрос о реакции Москвы на новые санкции со стороны Вашингтона. При этом Песков отметил, что американская сторона так часто прибегает к подобным односторонним рестрикциям, "что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное проявление".
"Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнения", - заключил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля отметил, что контакты между общественными организациями России и США не активизировались после июльской встречи двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа из-за предвзятого отношения к РФ в Вашингтоне. "Я не в курсе того, что какая-то активизация народной дипломатии произошла", - сказал он. "Я не располагаю такой информацией", - добавил Песков.
"Наоборот, даже скромные попытки реанимировать работу и контакты по общественной линии наталкиваются на железобетонную стену той самой (антироссийской) истерики, которая царит в Вашингтоне и с которой мы сталкиваемся каждый день", - посетовал Песков.
О черных списках
США 20 сентября внесли в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.
Госсекретарь Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица" и организации, которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.
Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.