Песков назвал новые санкции США против РФ попыткой вытеснить с рынка главного конкурента

"Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям", - сказал представитель Кремля журналистам.

Представитель Кремля отметил, что введенные 20 сентября санкции - "это не новые санкции, они были заранее анонсированы". "Американцы анонсируют, потом анонсируют вторично, третично, а потом уже вводят [санкции], поэтому было время уже проанализировать угрозы и было время, чтобы минимизировать риски, которые несомненно возникают с этими действиями Вашингтона", - сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что введение новых ограничений свидетельствует о "продолжающейся санкционной истерике в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможности трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений".

На его взгляд, "безусловно, здесь можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции". Песков полагает, что санкции - это "попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей". "Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурентна", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, РФ сохраняет принцип взаимности по отношению к санкциям, однако отмечает слишком частое использование США этого инструмента, чтобы каждый раз на него реагировать. "Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам РФ", - ответил представитель Кремля на вопрос о реакции Москвы на новые санкции со стороны Вашингтона. При этом Песков отметил, что американская сторона так часто прибегает к подобным односторонним рестрикциям, "что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное проявление".

"Но то, что мы придерживаемся и будем придерживаться принципа взаимности, ни у кого не должно вызывать сомнения", - заключил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля отметил, что контакты между общественными организациями России и США не активизировались после июльской встречи двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа из-за предвзятого отношения к РФ в Вашингтоне. "Я не в курсе того, что какая-то активизация народной дипломатии произошла", - сказал он. "Я не располагаю такой информацией", - добавил Песков.

"Наоборот, даже скромные попытки реанимировать работу и контакты по общественной линии наталкиваются на железобетонную стену той самой (антироссийской) истерики, которая царит в Вашингтоне и с которой мы сталкиваемся каждый день", - посетовал Песков.

О черных списках

США 20 сентября внесли в свой черный список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом, а также разведкой. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.

Госсекретарь Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица" и организации, которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.

Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.