Мельников: КПРФ не откажется от продолжения выборной кампании в Хакасии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. КПРФ продолжит бороться за победу своего кандидата Валентина Коновалова во втором туре выборов губернатора Хакасии после того, как действующий глава региона Виктор Зимин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦК партии Иван Мельников.

"Как партия мы не видим ни одной причины, чтобы выходить из борьбы, раз граждане оказывают такое серьезное доверие. Уверен, наш кандидат готов сегодня к любому сценарию, который полагается далее по законодательству. При любом из них - все сейчас в руках народа", - сказал он.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов также подтвердил готовность партии бороться за победу Коновалова. "Через две недели новые выборы, они все равно состоятся, пусть даже все другие оппоненты по первому туру снимут свои кандидатуры. Поэтому будем дальше бороться за победу нашего кандидата", - заявил Обухов ТАСС.

"Продолжим участие в избирательном процессе, наш кандидат провел достойную избирательную кампанию, партия его поддерживает. Мы сделаем все, чтобы пройти дистанцию полностью и завершить эту борьбу вступлением в должность главы Хакасии нашего представителя", - заявил, в свою очередь, ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

По мнению Новикова, решение действующего губернатора Хакасии продиктовано результатами первого тура (32,42% голосов против 44,81% у Коновалова), продемонстрировавшими настроения избирателей. "Ситуация, которая сложилась сейчас, является знаковой, глава региона, отказавшись от дальнейшего участия в выборах, тем самым подтвердил невозможность своего избрания", - считает политик.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". В первом туре выборов он уступил депутату горсовета Абакана Валентину Коновалову (44,81%), набрав 32,42%. Второй тур должен был состояться уже в это воскресенье, 23 сентября.

В законе о выборах главы Республики Хакасия говорится, что, если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению избирательной комиссии передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату при наличии его письменного заявления.

Третье место в первом туре выборов занял кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, набравший 11,23%. Он должен подать в избирком заявление не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосование.