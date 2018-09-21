Филягин подтвердил планы участия во втором туре выборов на пост главы Хакасии

ТАСС, 21 сентября. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место на выборах главы Хакасии 9 сентября, намерен участвовать в новых выборах после решения действующего главы республики Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры перед вторым туром голосования. Об этом заявил ТАСС сам Филягин.

Зимин в пятницу подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры "по состоянию здоровья". Избирательной комиссией принято решение в субботу предложить участвовать в выборах Андрею Филягину, занявшему третье место после кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и Зимина. Если он подаст заявление, то 7 октября, через две недели, состоится голосование по двум кандидатурам - Коновалова и Филягина.

"Если принято со стороны действующего губернатора решение о снятии, то у меня есть по закону два дня принять решение и отнести заявление об участии во втором туре. Завтра схожу в избирком, если действительно подтвердят, то буду принимать решение об участии. <...> Конечно, да, завтра буду [подавать заявление]", - сказал Филягин ТАСС.

В Хакасии 9 сентября прошли выборы главы республики, мэра и горсовета Абакана. Ни один из кандидатов в главы республики не набрал 50% голосов, и по закону на 23 сентября был назначен второй тур выборов, в который вышли депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Третье место с 11,23% голосов занял кандидат от "Справедливой России", предприниматель Андрей Филягин. За ним идет бизнесмен Александр Мяхар (Партия роста) - 6,61%.