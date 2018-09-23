УМВД Хабаровского края проверяет 17 жалоб в рамках второго тура выборов главы региона

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Управление МВД России по Хабаровскому краю получило 17 жалоб на нарушения выборного законодательства во время второго тура выборов губернатора региона. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковник внутренней службы Олег Герасименко.
"На текущий момент в органы внутренних дел по Хабаровскому краю поступило 17 сообщений о нарушениях в сфере выборного законодательства. Все они будут рассмотрены в установленном законом порядке... проводится юридическая проверка, будет дана оценка. <...> На вброс тоже выезжали, наши сотрудники зафиксировали, проводится проверка", - сообщил Герасименко.
Ранее член избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов сообщил ТАСС, что на одном из участков региона был зафиксирован вброс 36 бюллетеней.
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.