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Перевыборы в двух регионах РФ

УМВД Хабаровского края проверяет 17 жалоб в рамках второго тура выборов главы региона

Ранее сообщалось о вбросе 36 биллютеней

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Управление МВД России по Хабаровскому краю получило 17 жалоб на нарушения выборного законодательства во время второго тура выборов губернатора региона. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковник внутренней службы Олег Герасименко.

"На текущий момент в органы внутренних дел по Хабаровскому краю поступило 17 сообщений о нарушениях в сфере выборного законодательства. Все они будут рассмотрены в установленном законом порядке... проводится юридическая проверка, будет дана оценка. <...> На вброс тоже выезжали, наши сотрудники зафиксировали, проводится проверка", - сообщил Герасименко.

Ранее член избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов сообщил ТАСС, что на одном из участков региона был зафиксирован вброс 36 бюллетеней.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
Экзитпол: во втором туре выборов главы Хабаровского края Шпорт получает 57%, Фургал - 43%
Явка составила 42,79%
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