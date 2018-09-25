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Кризис в Сирии
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Кремль не комментирует условия передачи С-300 Сирии

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплекса не приведут к эскалации напряженности в регионе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует условия передачи российских комплексов С-300 Сирии.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли комплексы поставлены на возмездной или безвозмездной основе.

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"Я не могу вам этого точно сказать", - отметил он.

По оценке представителя Кремля, поставки комплекса С-300 не приведут к эскалации напряженности в регионе. "Еще раз - эти поставки не направлены против каких-то третьих стран, они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных", - подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента опроверг сообщения ряда израильских СМИ о том, что общение Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялось в воскресенье 23 сентября еще до обнародования информации о поставках С-300. "Нет. Это не так", - сказал Песков.

Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Путиным высказал мнение, что передача Сирии современных типов вооружений может повысить риски в регионе. Как сообщила канцелярия главы израильского кабинета министров по итогам переговоров, Нетаньяху сказал, что "передача современных оружейных систем в безответственные руки может увеличить риски в регионе, а также что Израиль продолжит отстаивать свои интересы в области безопасности".

Ранее в понедельник 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября из-за действий израильских военных вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России, а российские средства радиоэлектронной борьбы начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

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СирияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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