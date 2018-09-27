Лавров на встрече с Мадуро выступил против санкций США в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в среду категорически против введенных на этой неделе американских санкций в отношении руководства этой страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в ООН, а также ситуацию в Венесуэле. "Лавров отметил категорическое неприятие политики односторонних санкций, введенных на этой неделе Вашингтоном против Венесуэлы и ее руководителей", - указали в дипведомстве.

"С российской стороны была подтверждена неизменная солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании права на суверенный путь развития без деструктивного, тем более силового вмешательства извне", - подчеркнули в МИД РФ.

Во вторник министерство финансов США ввело санкции против супруги главы государства Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.