Ушаков: отказ Трампа от встречи не обидел Путина, но вызвал сожаление

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отказ президента США Дональда Трампа от отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не обидел российского лидера, но вызвал сожаление. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Почему Трамп отказался от встречи с Путиным, и на чьей стороне теперь мяч

Отвечая на вопрос, стал ли отказ от встречи для Путина "пощечиной", Ушаков ответил: "Нет". "Мы не обиделись, мы выражаем сожаление", - добавил он, сославшись на аналогичную оценку самого Путина.

Помощник главы государства напомнил также, что между двумя странами есть много тем, которые необходимо обсудить, в том числе в сфере безопасности. Ушаков подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном.

Он рассказал, что Трамп сам подошел к Путину на саммите Группы двадцати в Аргентине, они пообщались "на ногах" около 10-15 минут. "Трамп подошел в ходе приема [на саммите] к нашему президенту и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал", - отметил представитель Кремля. "Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего [в Керченском проливе], и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию", - добавил он.

По словам Ушакова, обсуждались и другие темы, но какие именно - он не уточнил. "Я не могу все раскрывать, но обсуждался Керченский пролив и общая ситуация на Украине", - сказал помощник главы государства.

По его словам, тема возможного визита Путина в Вашингтон не затрагивалась. Ушаков отметил, что в нынешней ситуации "американцы должны раскачаться сами и что-то предлагать".

"Все зависит от американцев"

В Кремле готовы к проведению новой встречи Путина и Трампа, но навязываться и уговаривать Белый дом не намерены. "Российская сторона готова к разговору [с США] и считает контакт на высшем уровне крайне важным, но вместе с тем упрашивать американскую сторону и навязываться мы не будем, - отметил Ушаков. - Сейчас все зависит от американцев".

По словам представителя Кремля, о готовности продолжать контакты по своей линии ему говорил в Аргентине советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ушаков напомнил, что между двумя странами есть разногласия, но они были всегда, даже во времена СССР. "Но это не мешало проводить серьезные разговоры и добиваться не менее серьезных результатов в стратегической области и в сфере безопасности", - подчеркнул он. "Как мы поняли американцев, они к этим контактам готовы, но когда и где будут эти контакты - сказать пока трудно", - добавил помощник главы государства.

Он заметил, что напряженность вокруг встречи двух лидеров создала уникальную ситуацию, когда эксперты и представители СМИ занимаются "гаданиями" о том, состоится ли эта встреча. "Надо просто проводить такую встречу и все, - считает Ушаков. - Пока не получается".

По словам представителя Кремля, речь идет именно о полноценном саммите. "Контакты "на ногах" весьма полезны, но нужен серьезный разговор, и мы к этому разговору в том числе в привязке к саммиту [Группы двадцати] были готовы", - добавил он.