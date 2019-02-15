Захарова с иронией прокомментировала "угрозы" Болтона из-за подрыва демократии в Венесуэле

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу отметила, что угрожать последствиями за подрыв демократических процессов в Венесуэле можно только блокноту и ручке помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее Болтон в своем Twitter-аккаунте пригрозил последствиями тем, "кто продолжает строить заговоры с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро для разрушения демократических институтов" этой страны. "[Пригрозил] своим блокноту и ручке, что ли?", - с иронией поинтересовалась Захарова на свой странице в Facebook.

28 января в интернете появилась фотография Болтона на брифинге о ситуации в Венесуэле, которая вызвала слухи о возможной отправке американского военного контингента на колумбийскую землю. Дело в том, что на снимке американский чиновник стоит на трибуне с блокнотом, в котором видно две надписи: "Афганистан - приветствуем диалог" и "5 тыс. военнослужащих в Колумбию". Сам Болтон на вопрос журналистов о возможном военном вмешательстве США в дела Венесуэлы ответил: "Все варианты рассматриваются".