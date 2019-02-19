Россия намерена сделать так, чтобы преступления "Белых касок" в Сирии были преданы суду

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия намерена сделать так, чтобы совершенные в Сирии неправительственной организацией (НПО) "Белые каски" преступления, в том числе инсценировки якобы применения химоружия, были преданы суду. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

"Ведущие западные страны так до сих пор и не поставили борьбу с терроризмом выше собственных конъюнктурных политических интересов, в сфере международного контртеррористического сотрудничества всячески "процветают" избирательные подходы, в особенности, когда террористы делятся на "плохих" и "не совсем плохих", государствам активно навязывается концепция "противодействия насильственному экстремизму" с ее опасными элементами, создающими условия для смены "неугодных" правительств, - отметил дипломат. - Главным для западных спонсоров остается представление "исполнителей своих заказов" в наиболее привлекательном свете, формирование их образа "посланцев мира" с тем, чтобы продолжать под этим прикрытием реализовывать сценарии дестабилизации политической обстановки".

"Со своей стороны намерены и далее активно продвигать и отстаивать российские внешнеполитические позиции, нацеленные на то, чтобы совершенные "белокасочниками" преступления в Сирии, а также их попытки ввести мировое сообщество в заблуждение, в том числе соответствующими постановками с якобы использованием правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия, как и любая террористическая деятельность, были тщательно расследованы и преданы правосудию", - подчеркнул Рогачев.

"Белые каски"

"Сирийская гражданская оборона" (СГО, более известна как "Белые каски") - неправительственная организация, созданная в 2014 году на территории Сирии. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак якобы сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов. Так, некоторые лица, фигурирующие на видео в качестве жертв химической атаки в Думе, затем выступили на брифинге в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге свидетелями, отрицая факт применения химоружия.

Позиция РФ по этому поводу состоит в том, что СГО является элементом информационной кампании, направленной против сирийских властей. Как заявил МИД РФ в январе 2018 года, "Белые каски", "давно сотрудничающие с террористическими группировками", полностью себя дискредитировали "провокациями и постоянным распространением откровенной лжи".

22 июля прошлого года официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов "Белых касок" с семьями. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии.

В Дамаске считают, что "Белые каски" связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года, за это время американские власти предоставили ей более $33 млн.