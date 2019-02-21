Лавров заявил, что все обстоятельства дела Майкла Калви будут учтены

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Суд учтет все обстоятельства дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, о его положительной репутации услышали многие. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий и комментариев. Я думаю, что все обстоятельства дела будут учтены, когда соберется в самое ближайшее время судебное заседание", - сказал министр.

При этом он сообщил, что никогда не встречался с Калви. "Как я понимаю, он в принципе был не очень заметной фигурой в публичном пространстве. Но то, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди я, конечно, услышал и считаю, что это услышали многие", - указал Лавров.