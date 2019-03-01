Песков сообщил, что США не информировали Россию об итогах саммита в Ханое

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кремль пока не получал официальной информации от американской стороны об итогах встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет, прошло совсем мало времени", - ответил Песков на вопрос, проинформировала ли американская сторона Кремль об итогах саммита в Ханое. На уточняющий вопрос, ожидает ли Москва, что Вашингтон будет информировать российскую сторону по этой теме, представитель Кремля заметил: "Я не знаю. Если они посчитают необходимым".

Второй американо-северокорейский саммит прошел в Ханое 27-28 февраля. В преддверии встречи лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР. Ожидалось, что по итогам встречи будет подписана декларация.

Однако саммит завершился раньше запланированного, и стороны так и не смогли достичь консенсуса, договорившись в будущем продолжить диалог. Подписания итогового документа, который, по данным источника ТАСС в местных дипломатических кругах, должен был получить название "Ханойская декларация", не произошло.