Госдума ужесточила штрафы в 20 раз для граждан за распространение фейковых новостей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект, которым вводится ответственность за распространение ложной общественно значимой информации, то есть так называемых фейковых новостей.

Депутаты внесли поправки в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Ими вводятся санкции за распространение в СМИ или в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, а также массового нарушения общественного порядка или безопасности, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния)".

По сравнению с редакцией первого чтения ответственность существенно ужесточена, сообщил глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроектом введены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан (первоначально предлагалось - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), от 60 тыс. до 200 тыс. рублей - для должностных лиц (вместо от 30 тыс. до 50 тыс. рублей) и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей - для юридических лиц (в редакции первого чтения - от 400 тыс. до 1 млн рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При этом КоАП дополняется еще двумя составами для борьбы с фейковыми новостями. Первый вводит наказание за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций путем распространения фейковых новостей. Штрафы для граждан предусматриваются в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Второй состав оговаривает случаи, когда в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Проект закона входит в пакет инициатив по борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госинститутов, который был внесен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

В частности, предлагается ввести запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В случае обнаружения в интернете таких материалов, размещенных на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители получают право обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этим сайтам. На основании такого обращения Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложной информации и зафиксировать дату и время направления такого уведомления в информационной системе.

Редакция в свою очередь обязана будет незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. В противном случае Роскомнадзор направит по системе взаимодействия операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию". Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, будет обязан "незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию". В случае, если владелец сайта удалил распространяемую им недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Поправками ко второму чтению из-под действия законопроекта были выведены традиционные медиа - то есть фактически все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также положения закона не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации.