Шаманов считает актуальным участие Китая в возможных переговорах РФ и США по разоружению

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Подключение Китая к возможным переговорам России и США по вопросам разоружения было бы актуальным. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов, комментируя высказывания на эту тему помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Такие переговоры вполне реалистичны, и, что самое главное, они актуальны", - отметил политик. По его словам, "формирование треугольника сверхдержав может стать основанием для системного подхода к рассмотрению этой проблемы", стать "первым шагом к зарождению новой системы миропорядка и созданию новой правовой базы" в сфере разоружения. Глава комитета Госдумы не исключил, что заявление Болтона связано с опасениями лидеров европейских стран в связи с приостановкой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которая произошла по инициативе США. "Эту обеспокоенность не могли не услышать в Вашингтоне, - полагает он. - И Болтон неслучайно это озвучил, поэтому к этому надо относиться серьезно".

Шаманов выразил уверенность, что Россия готова к "многоформатным отношениям" в сфере разоружения. "Главное, чтобы они были прозрачными и соответствовали международным правилам", - добавил он, уточнив, что имеет в виду, в том числе, взаимный контроль. "Уже в ходе переговоров это все проявится - кто [участвует в них] с целью оттянуть время, а кто - действительно с целью создать вменяемые правила игры, как сумели сделать хоть на короткий промежуток [руководители стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании] Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль", - заключил Шаманов.

Ранее Болтон заявил радиожурналисту Джону Катсиматидису в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, что в случае проведения новых переговоров США с РФ по вопросам разоружения к ним будет целесообразно подключить Китай.