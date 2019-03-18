МИД России считает возмутительными санкции за инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МИД России возмущен западными санкциями в отношении граждан РФ за инцидент в Керченском проливе и считает их попыткой набрать политические очки. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Вновь предпринята попытка набрать политические очки на спровоцированном украинской стороной в ноябре 2018 года инциденте в районе Керченского пролива. На днях Евросоюзом принято возмутительное решение о внесении в нелегитимные санкционные списки ряда российских граждан, в т.ч. наших пограничников, участвовавших в пресечении провокационной вылазки украинских силовиков", - указывается в сообщении.

Поддержка Евросоюзом и НАТО украинской версии событий подогревает милитаристские настроения в Киеве, подчеркивают в российском дипломатическом ведомстве. "Это же касается и измышлений о "продолжающейся милитаризации" Крыма, а также о якобы существующих препятствиях для свободного прохода судов в Азовское море", - отмечается в комментарии МИД.

Российские дипломаты в свою очередь указали на милитаризацию Черноморского региона со стороны Запада, приведя в пример размещение комплексов ПРО США в Румынии, усиленное патрулирование и разведывательную деятельность у российских границ и увеличение продолжительности присутствия кораблей НАТО в Черном море.

Ранее США, ЕС, Канада и Австралия ввели персональные санкции в отношении нескольких военнослужащих и сотрудников ФСБ России в связи с инцидентом в Керченском проливе.