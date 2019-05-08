Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия и Иран договорились работать над выполнением обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе всеми участниками сделки, кроме США. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы подтвердили свою приверженность этому плану и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, - отметил глава МИД РФ. - Договорились работать со всеми остальными участниками СВПД, кроме США, которые вышли из этой договоренности, с тем, чтобы они [оставшиеся участники] неукоснительно выполняли взятые на себя обязательства".

Обход санкций

Москва и Тегеран будут искать пути обхода санкций США для развития торговых связей, добавил российский министр.

"У нас неплохо развивается торгово-инвестиционное сотрудничество, - отметил он. - Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения. Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям".

По мнению Лаврова США не вернутся к выполнению ядерной сделки.

"Можно потребовать от США возвращения к СВПД, но это будет пропагандистская акция. И этого [возвращения] не произойдет, - подчеркнул глава МИД РФ. - Администрация в Вашингтоне была конкретна в своих намерениях".

Обязательства партнеров

Москва считает, что европейские партнеры должны выполнить свои обязательства перед Ираном по СВПД.

По его словам, Россия привержена взятым на себя конкретным обязательствам по выполнению СВПД. "Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят", - подчеркнул глава МИД РФ.

Оставшиеся участники иранской ядерной сделки проведут консультации, но вряд ли сразу состоится встреча министров, считает глава МИД РФ. США не вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, убежден Лавров.

Механизм расчетов

Россия призывает Евросоюз сделать выводы из ситуации вокруг малоэффективной работы механизма по расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").

"Насколько я понимаю, он [INSTEX] гораздо менее эффективен, чем планировалось, гораздо менее всеохватный. Для Ирана важно, чтобы он позволял экспортировать иранскую нефть, мы это поддерживаем, это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], - отметил Лавров. - Даже пока ограниченный механизм, созданный европейцами, работать так и не начал. Мы призываем их к тому, чтобы сделать выводы из нынешней ситуации и начать выполнять свои обязательства в полном объеме".

Уход Ирана из Сирии

Лавров также назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии под давлением США.

"Конечно, все в этом мире взаимосвязано. Мы слышим регулярные заявления Соединенных Штатов о необходимости прекратить какое-либо иранское влияние не только в Сирии, но и в регионе. То, что это нереалистично и не имеет каких-либо шансов на то, чтобы считаться серьезной политикой, очевидно всем", - подчеркнул он.

"Любая страна, такая крупная, как Иран, Саудовская Аравия, как любая другая страна, которая обладает каким-то весом в своем регионе заинтересована в том, чтобы оказывать влияние на процессы, которые проходят вокруг нее. Главное, чтобы это влияние оказывалось легитимно, в соответствии с международным правом, транспарентно. Присутствие Ирана, как и Российской Федерации, в Сирийской Арабской Республике основано именно на этих принципах", - продолжил министр.

Лавров напомнил, что Иран получил приглашение законного правительства Сирии и что Москва и Тегеран оказывают содействие в борьбе с терроризмом.

Ситуация вокруг СВПД

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры по сохранению соглашения и выполнению своих обязательств.

Ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники СВПД - Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция - не одобрили выхода американской стороны из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям. Иран неоднократно заявлял, что не будет выходить из ядерной сделки до тех пор, пока СВПД отвечает экономическим интересам страны.