Володин связал с возможной деменцией заявление Зеленского по Крыму

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о вероятности возвращения Крыма в состав Украины может свидетельствовать о том, что у него начинается деменция. Такое мнение высказал в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с начинающимся заболеванием деменцией", - сказал Володин, слова которого приводятся в субботу на официальной странице Госдумы в Facebook. "Понятно, что нагрузка на его плечи легла огромная и ответственность большая, но знать историю и географию собственной страны необходимо", - подчеркнул он.

Ранее в субботу Зеленский заявил , что верит в то, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

Спикер напомнил, что в 2014 году многонациональный народ Крыма путем прямого волеизъявления "принял решение и освободился от оккупантов и воссоединился с Россией, в составе которой находился на протяжении нескольких веков". "Президент Украины должен знать хорошо историю и события, которые происходили в Украине пять лет назад, без этого невозможно развитие отношений, основанных на дружбе и доверительном сотрудничестве", - предупредил он.

"Также надо знать географию: у Украины самая протяженная граница с Российской Федерацией, экономика Украины интегрирована с РФ, - обратил внимание глава нижней палаты парламента. - У нас есть общая история, культура и, как бы кому ни хотелось, язык, на котором хотят говорить большинство жителей Украины". Это все необходимо учитывать президенту Украины, убежден он.

Володин также указал на тот факт, что только после вхождения в состав РФ решением президента России в Крыму провозглашены три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. "Этого права жители были лишены, когда неправомерным партийным решением Крым был передан Украине", - напомнил он. "И если говорить о национальном составе Крыма, то он многонационален, здесь проживают русские, украинцы, крымские татары, белорусы, поляки, немцы, болгары, греки", - добавил политик.

"А Владимир Зеленский должен понимать, что если начинать работу в своей новой должности с подобных заявлений, то можно закончить свое правление так же бесславно, как и Порошенко", - подчеркнул председатель Госдумы.

"По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь - "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - заключил Володин.