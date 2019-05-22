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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Матвиенко: КЧР после лишения Арашукова статуса должна делегировать нового сенатора

Ранее Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова из-за того, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия после досрочного прекращения полномочий представителя региона в Совете Федерации Рауфа Арашукова должна делегировать в верхнюю палату парламента нового сенатора от исполнительной власти, сообщила журналистам в среду спикер СФ Валентина Матвиенко.

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"До этого он [Арашуков] был решением суда отстранен от должности сенатора на период следствия, а сейчас принято решение Советом Федерации о досрочном прекращении его полномочий. Таким образом, теперь субъект федерации должен рассмотреть вопрос о новом сенаторе от исполнительного органа власти в соответствии с действующим законодательством", - пояснила Матвиенко.

В среду на пленарном заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе. Это первый в истории РФ случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе. Решение о досрочном прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно, за него проголосовали 153 сенатора.

Сенаторы и депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля предоставлять декларации о доходах и имуществе. После того как выяснилось, что сенатор, находящийся сейчас в СИЗО по ряду обвинений, не сдал документы, комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов создала рабочую группу, чтобы разобраться с причинами, по которым Арашуков не исполнил эту обязанность. В результате проверки было установлено, что пребывание в СИЗО не могло стать причиной несдачи декларации, возможность подать документы у сенатора была.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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