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Отставка Терезы Мэй
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Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену Мэй

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко подчеркнул, что Великобритания сейчас находится в сложной и даже беспрецедентной ситуации
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко Михаил Метцель/ТАСС
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко
© Михаил Метцель/ТАСС

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Россия готова работать как с нынешним премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, так и с любым политиком, который придет ей на смену. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, комментируя решение Мэй покинуть пост лидера тори. Его ответ был передан российским диппредставительством ТАСС.

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"Хотел бы сразу оговориться, что анонсированный уход премьер-министра и подбор ее преемника - внутреннее дело Великобритании. Несмотря на то, что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до ее фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства в результате принятых здесь процедур", - сказал дипломат.

Яковенко обратил внимание на то, что Великобритания "находится в сложной и даже беспрецедентной ситуации". "Естественно, посольство, как и дипмиссии других стран, внимательно следит за развитием событий. Неспособность правительства и парламента принять решения об условиях выхода из ЕС продлевает ощущение неопределенности, которое, насколько мы можем судить, особенно негативно сказывается на экономической деятельности", - продолжил он.

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"Это касается и российско-британских экономических отношений, - отметил Яковенко. - Хотя сотрудничество на уровне системообразующих корпораций продолжается и серьезным рискам не подвержено, налаживание новых торгово-инвестиционных связей, особенно на уровне среднего и малого бизнеса, существенно затруднено по причине отсутствия ясности в вопросе об условиях торговли Великобритании с окружающим миром после Brexit".

В новость были внесены изменения (17:56 мск) - добавлена информация по тексту.

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