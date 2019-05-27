Главы МИД России и Кубы выступили против попыток США переформатировать Латинскую Америку

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который находится в российской столице с рабочим визитом.

В ходе встречи, продлившейся около часа, стороны подтвердили единство позиций как по двусторонней, так и по международной повестке дня. А дружеская, доверительная атмосфера российско-кубинских отношений, о которой неоднократно заявляли первые лица двух стран, ощущалась с первых минут переговоров. Так российский министр, по традиции открывая встречу в присутствии журналистов, подтвердил готовность Москвы и дальше поддерживать Гавану как важного союзника, несмотря на неослабевающее санкционное давление Вашингтона на республику. Глава МИД Кубы поблагодарил российскую сторону за оказываемую поддержку и дал высокую оценку роли Москвы в поддержании международного мира и безопасности.

Активизация политического диалога, расширение экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, реализация уже существующих крупномасштабных проектов - все эти темы были затронуты министрами в ходе рассмотрения двусторонней повестки дня. По итогам переговоров стороны подписали план консультаций на 2020-2022 гг., который, по мнению Лаврова, задаст верный тон и ритм контактам между двумя внешнеполитическими ведомствами.

Центральной темой переговоров, как и ожидалось, стала складывающаяся ситуация в Латинской Америке в свете участившихся попыток Вашингтона переформатировать этот регион под себя в духе возрождаемой "доктрины Монро".

Венесуэла и опыт Кубы

Россия и Куба являются важными игроками в латиноамериканском регионе, положение дел в котором на сегодняшний день никак нельзя назвать стабильным. В этой связи представители СМИ на итоговой пресс-конференции попросили глав внешнеполитических ведомств прокомментировать предстоящую встречу правительства и оппозиции Венесуэлы, которая, как ожидается, пройдет на этой неделе в Осло. Отвечая на вопрос ТАСС, министры приветствовали данную инициативу, выразив надежду на то, что итоги данной встречи позволят двигаться к "выработке общеприемлемого для всех венесуэльских сторон согласия".