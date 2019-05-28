Захарова заявила, что ЕС и США покрывают провокации косоваров против сербов в Косове

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Провокация косоваров против сербов в Косове является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Европейского союза и США. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обострением ситуации в Косове в результате вторжения утром 28 мая косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и задержания 13 местных сербов.

"Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США, - отметила дипломат. - Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук".

Москва призывает поддерживающие Приштину страны повлиять на косовоалбанцев для предотвращения нового витка конфликта в регионе, заявила Захарова. "В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что вторничное вторжение косовоалбанского спецназа в населенные сербами районы "ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию". "Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", - указала Захарова.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человека, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.