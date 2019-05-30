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Слуцкий: Комитет Думы по международным делам единогласно поддерживает приостановку ДРСМД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддерживает принятие проекта закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Президент РФ внес в Государственную думу и просит рассмотреть в приоритетном порядке проект закона о приостановлении участия России в ДРСМД. Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие", - сказал Слуцкий.

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