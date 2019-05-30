Володин призвал ЕС сделать выводы о последствиях выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал страны Европы задуматься о мотивах США при принятии решения о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также о последствиях такого шага для других стран.

"Страны Европы должны для себя также сделать вывод: США хотят мира для всех, хотят глобальной безопасности или они делают заложниками страны Европы своими решениями о выходе из этого договора, нарушая другие соглашения", - заявил Володин в четверг журналистам. Спикер подчеркнул, что такие инициативы со стороны Вашингтона "не несут мира во всем мире, вряд ли они добавят безопасности самим США".

"Нам важно это подчеркнуть, чтобы другие страны понимали не только бесперспективность того шага, который сделали США, инициируя выход и нарушив этот договор со своей стороны, но и последствия для других стран от таких решений со стороны США", - добавил он.

Реакция США

Председатель Госдумы надеется, что реакция США на внесение в Госдуму законопроекта о приостановлении действия ДРСМД будет основана на принципах разумности и желания сохранения мира на планете.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы эта реакция была, исходя из разума и желания, чтобы мир был на планете. И большая держава, ядерная держава понимала бы свою ответственность в поддержании мира и реализации мирных инициатив", - сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

"Мы расцениваем действия США (по выходу из ДРСМД) как неразумные, более того, ставящие мир на порог новой гонки вооружений и новых вызовов", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Совет Думы принял решение, что палата рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 июня.