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Обострение обстановки в Косове

Володин посетил Краснощекова в больнице Белграда

Председатель Госдумы пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки
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© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Сербию в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

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Спикер пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки. "Необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косова, - сказал глава нижней палаты парламента РФ. - И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу".

"Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг", - подчеркнул он.

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых был Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение. Затем его перевели на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияОбострение обстановки в Косове
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