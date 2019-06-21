Косачев: решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватно сложившейся ситуации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватным сложившейся ситуации в стране, где существует угроза для здоровья и безопасности граждан России.

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"Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране. Обязанность грузинских властей - во взаимодействии с российской стороной принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности", - сказал Косачев ТАСС в пятницу.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии.