{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией
Обновлено 

Косачев: решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватно сложившейся ситуации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что полностью поддерживает решения президента

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватным сложившейся ситуации в стране, где существует угроза для здоровья и безопасности граждан России.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране. Обязанность грузинских властей - во взаимодействии с российской стороной принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности", - сказал Косачев ТАСС в пятницу.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией
Песков: запрет на авиарейсы в Грузию не пересмотрят, пока там есть угроза для граждан РФ
Читать полностью