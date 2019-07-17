Слуцкий: русскоязычные жители Донбасса должны знать, что в России они будут под защитой

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской областей, которые говорят на русском языке, должны знать, в России их права будут защищены, указ президента РФ Владимира Путина о введении для них упрощенного порядка получения гражданства РФ абсолютно оправдан. Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном гражданстве РФ для жителей Донецкой и Луганской областей - абсолютно оправданная мера. Особенно - на фоне вступления в силу на Украине дискриминационного закона о языке", - сказал он.

Слуцкий заметил, что "высказывания действующего украинского президента [Владимира] Зеленского о референдуме по языковому вопросу остались на уровне предвыборной риторики, опасения со стороны ОБСЕ - просто опасениями". "Киеву лишь погрозили пальчиком, без каких либо последствий", - констатировал парламентарий.

"В таких условиях русскоязычные жители этих областей должны знать, что у них есть защита, есть великое государство, где их примут и не будут подвергать гонениям лишь за то, что они думают и говорят по-русски", - резюмировал Слуцкий.

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с ним, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской Народных Республиках), но и жители этих областей в целом.