Слуцкий назвал государственным пиратством задержание Украиной российского танкера

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украина совершила акт государственного пиратства, задержав российский танкер, это попытка надавить на следствие по делу об украинских моряках, арестованных за незаконное пересечение границы в районе Керченского пролива.

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Такое мнение в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Украина на собственную провокацию [в районе Керченского пролива] отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие", - написал он в своем Twitter.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что в порту Измаил задержан российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.