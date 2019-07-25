{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание российского танкера на Украине

Слуцкий назвал государственным пиратством задержание Украиной российского танкера

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что это попытка надавить на следствие по делу об украинских моряках, арестованных за незаконное пересечение границы в районе Керченского пролива

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украина совершила акт государственного пиратства, задержав российский танкер, это попытка надавить на следствие по делу об украинских моряках, арестованных за незаконное пересечение границы в районе Керченского пролива.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

Такое мнение в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Украина на собственную провокацию [в районе Керченского пролива] отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие", - написал он в своем Twitter.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что в порту Измаил задержан российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Теги
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗадержание российского танкера на Украине
Возвращение России в ПАСЕ
Володин назвал несправедливым требование платить взносы в СЕ за время отсутствия РФ в ПАСЕ
Председатель Госдумы также предложил Парламентской ассамблее Совета Европы отказаться от процедуры мониторинга выполнения странами их обязательств как членов организации
Читать полностью