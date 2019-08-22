Эксперт считает, что после отставки Конте политическая борьба в Италии обострится

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат на пост председателя Совета министров Италии - вице-премьер, глава МВД и лидер "Лиги" Маттео Сальвини, но вполне возможно, что к власти вновь придет коалиция или парламент даже будет распущен. Такое мнение выразила эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская. Видеоматериал опубликован в четверг на сайте РИСИ.

20 августа глава коалиционного правительства Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули высказывания Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.

. Она изначально была достаточно экзотической, но фактически за 14 месяцев существования этой коалиции, речь идет о "Лиге" и Движении "5 звезд", партнеры показали полную неспособность к сосуществованию", - сказала эксперт, добавив, что это партии с абсолютно разными идеологиями.

По словам Петровской, Конте выполнял представительскую роль, потому что на самом деле правили его заместители - Сальвини и лидер Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо. "Причем Ди Майо был очень недоволен ситуацией, поскольку именно его партия набрала больше всего голосов на выборах в марте 2018 года, намного опередив "Лигу" Сальвини", - сказала эксперт, пояснив, что тем не менее сразу с момента формирования правительства все внимание было приковано именно к Сальвини.

О разногласиях

Эксперт подчеркнула, что у "пятизвездных" и "Лиги" существуют совершенно разные подходы по очень многим вопросам. Так, Движение "5 звезд" было сконцентрировано на борьбе с бюрократией, сокращении государственных служащих, именно оно предложило реформу парламента, чтобы прежде всего сократить количество депутатов. "Движение "5 звезд" также уделяло много внимания бюджетному вопросу, достаточно острому для Италии, - отметила Петровская. - В то же время "Лига" и Сальвини совершенно не интересовались этими вопросами, уделяли больше внимания сокращению налогов, борьбе с Брюсселем и проблеме беженцев".

Политолог подчеркнула, что последней каплей стал вопрос о строительстве тоннеля под Альпами. Сальвини поддержал эту идею, а партия Ди Майо выступила против. "Это привело к скандалу и развалу коалиции", - сказала эксперт.

Прогнозы на будущее

Сальвини смог вывести свою партию по популярности с 4% до почти 40%, поэтому он претендует на то, чтобы создать однопартийное правительство и руководить Италией без коалиционных партнеров, уверена Петровская. "Он добивается роспуска парламента и назначения новых выборов, которые пройдут, по всей видимости, 20 или 27 октября, если такое решение будет принято", - сказала она, отметив, что это зависит от итальянского президента Серджо Маттареллы. "Может быть назначено техническое правительство. Если выборы будут назначены не на октябрь, а на более поздний срок, это техническое правительство будет готовить выборы", - продолжила эксперт.

Вариант создания правительства большинства из тех партий, которые представлены в парламенте, возможен, однако, по мнению политолога, добиться этого достаточно сложно.

Третий сюжет предусматривает полный роспуск парламента и проведение досрочных выборов. "Здесь Сальвини надеется добиться большинства, если он пойдет в союзе с [партией] "Братья Италии" и партией "Вперед, Италия!" [Сильвио] Берлускони", - сказала Петровская, отметив, что в партии Берлускони раздаются голоса о том, что не нужно идти на союз с Сальвини, хотя он выгоден Берлускони. Под вопросом остается и победа "Лиги" на юге страны, так как на последних выборах Сальвини строил свою кампанию на противостоянии Севера и Юга, а южане, вероятно, это запомнили, отметила она.

Политолог указала на необходимость учитывать консолидацию оппозиции на предстоящих выборах. "Уже сейчас стали пробиваться новые союзы. Прежде всего речь идет о том, что крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Италии, бывшая правящая партия, не исключает союза с Движением "5 звезд", - сказала Петровская. По ее мнению, главной задачей оппозиции на выборах будет не столько приход к власти, сколько недопущение того, чтобы Сальвини мог править без коалиционного партнера.