Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.

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По состоянию на 15.00 мск, с учетом разницы во времени на Сахалине, Камчатке и в других регионах Дальнего Востока, голосование уже завершилось, начат подсчет голосов. В Сибири и на Урале выборы близятся к завершению, тогда как на европейской территории РФ голосование в полном разгаре. По данным мониторинговых рабочих групп Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые работают в 12 регионах, серьезных нарушений там не выявлено. На отсутствие нарушений, способных повлиять на результаты голосования, указывают также данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и местных избиркомов. В общей сложности в стране проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают законодательные собрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях). На Сахалине лидирует Лимаренко В числе первых к подсчету голосов приступили избирательные комиссии Сахалинской области, где выбирали губернатора.

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Согласно данным, поступившим в ЦИК РФ, после подсчета 25,77% протоколов, уверенно лидирует врио главы региона Валерий Лимаренко, который набирает 70,62% голосов. Вторым идет депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР, 12,74% голосов), на третьем месте - депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 10,98%. Первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин набирает пока 3,77%, замыкает список глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 1,28%. По оценке Лимаренко, который шел на выборы в качестве самовыдвиженца, "все законно было и спокойно, практически не было никаких замечаний". Губернаторские выборы Регионы, где проходят прямые выборы руководителей, по обыкновению привлекают наиболее пристальное внимание наблюдателей. На этот раз таких регионов 16: Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Челябинская области и Санкт-Петербург.

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В Башкирии к 12:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовали чуть более четверти избирателей - немногим больше, чем на предыдущих выборах 2014 года. На пост главы региона претендуют восемь кандидатов, среди них врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"). В Калмыкии явка на выборах главы республики на 12:00 составила 26,2% - чуть выше, чем на выборах 2014 года, жалоб на нарушения нет. Борьбу за пост главы региона ведут четыре кандидата, в том числе врио главы региона 38-летний Бату Хасиков ("Единая Россия"). В Забайкалье к 18:00 местного времени (12:00 мск) проголосовали 30,3% от общего числа избирателей, серьезных нарушений не отмечено. За пост главы региона ведут борьбу врио губернатора самовыдвиженец Александр Осипов и еще три кандидата. Явка на выборах губернатора Оренбургской области, по данным на 12:00 местного времени (10:00 мск), составила 16,22%. Согласно данным облизбиркома, активность избирателей выше, чем на выборах главы региона пятилетней давности, когда явка на 12:00 составляла 15,12%. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер ("Единая Россия") и Сергей Яцына ("Справедливая Россия"). В Курганской области на тот же час явка составила 18,43% от общего числа избирателей - чуть больше, чем на предыдущих выборах. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы: Татьяну Майбороду (от "Справедливой России"), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина. Явка на выборах губернатора Ставропольского края по состоянию на 12:00 мск составила 24,27%, тогда как пять лет назад она составляла менее 14%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов. Полномочия действующего губернатора Владимирова Владимирова истекают в сентябре, его предшественник Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию в 2013 году, досрочно покинув свой пост.

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