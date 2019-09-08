Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.
По состоянию на 15.00 мск, с учетом разницы во времени на Сахалине, Камчатке и в других регионах Дальнего Востока, голосование уже завершилось, начат подсчет голосов. В Сибири и на Урале выборы близятся к завершению, тогда как на европейской территории РФ голосование в полном разгаре.
По данным мониторинговых рабочих групп Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые работают в 12 регионах, серьезных нарушений там не выявлено. На отсутствие нарушений, способных повлиять на результаты голосования, указывают также данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и местных избиркомов.
В общей сложности в стране проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают законодательные собрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
На Сахалине лидирует Лимаренко
В числе первых к подсчету голосов приступили избирательные комиссии Сахалинской области, где выбирали губернатора.
Согласно данным, поступившим в ЦИК РФ, после подсчета 25,77% протоколов, уверенно лидирует врио главы региона Валерий Лимаренко, который набирает 70,62% голосов.
Вторым идет депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР, 12,74% голосов), на третьем месте - депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) с результатом 10,98%. Первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин набирает пока 3,77%, замыкает список глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин с 1,28%.
По оценке Лимаренко, который шел на выборы в качестве самовыдвиженца, "все законно было и спокойно, практически не было никаких замечаний".
Губернаторские выборы
Регионы, где проходят прямые выборы руководителей, по обыкновению привлекают наиболее пристальное внимание наблюдателей. На этот раз таких регионов 16: Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Челябинская области и Санкт-Петербург.
В Башкирии к 12:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовали чуть более четверти избирателей - немногим больше, чем на предыдущих выборах 2014 года. На пост главы региона претендуют восемь кандидатов, среди них врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия").
В Калмыкии явка на выборах главы республики на 12:00 составила 26,2% - чуть выше, чем на выборах 2014 года, жалоб на нарушения нет. Борьбу за пост главы региона ведут четыре кандидата, в том числе врио главы региона 38-летний Бату Хасиков ("Единая Россия").
В Забайкалье к 18:00 местного времени (12:00 мск) проголосовали 30,3% от общего числа избирателей, серьезных нарушений не отмечено. За пост главы региона ведут борьбу врио губернатора самовыдвиженец Александр Осипов и еще три кандидата.
Явка на выборах губернатора Оренбургской области, по данным на 12:00 местного времени (10:00 мск), составила 16,22%. Согласно данным облизбиркома, активность избирателей выше, чем на выборах главы региона пятилетней давности, когда явка на 12:00 составляла 15,12%. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер ("Единая Россия") и Сергей Яцына ("Справедливая Россия").
В Курганской области на тот же час явка составила 18,43% от общего числа избирателей - чуть больше, чем на предыдущих выборах. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы: Татьяну Майбороду (от "Справедливой России"), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина.
Явка на выборах губернатора Ставропольского края по состоянию на 12:00 мск составила 24,27%, тогда как пять лет назад она составляла менее 14%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Евгений Демьянов. Полномочия действующего губернатора Владимирова Владимирова истекают в сентябре, его предшественник Валерий Зеренков подал в отставку по собственному желанию в 2013 году, досрочно покинув свой пост.
Явка избирателей на выборах губернатора в Астраханской области на 12:00 (11:00 мск) составила 15,04% чуть больше, чем пять лет назад. Конкуренцию врио губернатора области Игорю Бабушкину (назначен в июне этого года) составляют представители КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров.
Рост явки по состоянию на 12:00 мск отмечен в Вологодской области: 14,91% против 11% пять лет назад. Конкуренцию действующему главе региона Олегу Кувшинникову ("Единая Россия") составляют представители ЛДПР, "Справедливой России" и партии "Родина".
Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области на 12:00 мск составила 11,47% против 10,71% пять лет назад. За пост губернатора ведут борьбу шесть претендентов, в том числе врио губернатора Андрей Чибис, который выдвинут от "Единой России".
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 мск составила 6,61%, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин. Борьбу за пост губернатора ведут самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".
В Ингушетии, где главу республики выбирает парламент, депутаты Народного собрания проголосовали за врио главы региона Махмуда-Али Калиматова.
Выборы в Мосгордуму
Большое внимание привлечено также к выборам в городскую думу в Москве, где предвыборная кампания сопровождалась рядом митингов и шествий, в том числе несанкционированных. В частности, на несанкционированном митинге в центре столицы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.
Явка на выборах депутатов в Мосгордуму на 12:00 достигла 5,6%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Пять лет назад на тот же час она составляла 5,48%.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру.
Некоторые из тех, кому было отказано в регистрации, обратились в суд, в итоге к Единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.
На выборах в Мосгордуму проголосовал и президент РФ Владимир Путин. Журналисты спросили главу государства, не хотелось ли бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов. "В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - ответил Путин.
Выборы в столичный парламент проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования.
Дважды в течение дня эта система давала сбой, из-за чего голосование приходилось приостанавливать. После перезагрузки система возобновила работу.