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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Президенты России и Франции дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

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"В продолжение недавних российско-французских переговоров в Форте Брегансон состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. "Отмечено, что 9 сентября в Москве возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции. Условлено о налаживании контактов и в других форматах", - сообщили в Кремле.

"Главы государств договорились о продолжении контактов - как по телефону, так и в ходе личных встреч", - добавили в пресс-службе.

Москва и Киев в субботу провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка этого обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Макрон заявлял, что обмен стал важным шагом в возобновлении диалога о политическом урегулировании.

Нормандский формат 

Президенты России и Франции подтвердили настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата. 

"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского Комплекса мер как основы урегулирования. Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата", - говорится в сообщении.

Путин обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых на саммитах в 2015 и 2016 году.

"Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи. В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Формула урегулирования конфликта в Донбассе, предложенная в конце 2015 года Франком-Вальтером Штайнмайером, который занимал тогда пост главы МИД Германии, предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Сохранение СВПД

Путин и Макрон высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон ради сохранения и выполнения в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения СВПД и его соблюдения в полном объеме, а также обменялись информацией о шагах, предпринимаемых в этой связи Россией и Францией", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияМакрон, ЭмманюэльОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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