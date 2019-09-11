МИД РФ: у Москвы нет иллюзий насчет улучшения отношений с США после отставки Болтона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва не питает иллюзий относительно улучшений отношений с Вашингтоном после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, множество должностей на разных уровнях в исполнительной власти США по-прежнему остаются вакантными, и в Москве к этому привыкли. "Тема состоит не в том, кто где в Вашингтоне чем занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь, - отметил дипломат. - Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды, никакой стабилизации не происходит".

"Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим, - подчеркнул Рябков. - Мы будем оценивать то, что может меняться в американской внешней политике, конкретно в ее российском сегменте, исключительно по конкретным действиям, а не по каким-то кадровым решениям или тем более заявлениям, которые мы за последние годы слышали немало, в том числе в пользу улучшения отношений".

Однако вопреки всем усилиям, которые российская сторона прилагает для нормализации отношений с Соединенными Штатами, результатов до сих пор нет, отметил замминистра. "Тем не менее руки мы не опускаем и соответствующую работу продолжим, - заверил собеседник агентства. - Призываем американскую сторону прислушаться к нашим рекомендациям и заняться, наконец, выправлением двусторонних отношений в практическом плане".

Отставка Болтона

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что попросил Болтона подать в отставку. По словам американского лидера, он и многие в его администрации "категорически не согласны со многими предложениями" Болтона. Президент также сообщил, что назовет имя нового помощника по национальной безопасности на следующей неделе.

Как сообщили во вторник вечером в Белом доме, исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет заместитель Болтона Чарльз Капперман.