БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Я уже с 2014 года под санкциями, и мне это никак не мешает руководить Роскосмосом и общаться с моими американскими и европейскими коллегами. Эти санкции непродуктивны и бесполезны. Отношусь к этому решению [об отказе в выдаче американской визы] равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка", - сказал Рогозин.

"Те, кто мне нужен для работы, они все здесь [на Байконуре]. Если кто-то хочет со мной работать, пусть приедут ко мне. Я не вижу здесь какой-то проблемы с точки зрения организации работы. Что касается реакции наших официальных властей, она, наверное, уже есть, они скажут о политической составляющей этой проблемы", - отметил глава Роскосмоса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания, заявил, что Рогозин и 10 сотрудников МИД РФ оказались среди тех представителей российской делегации на сессии ГА ООН, которым США не выдали визы.

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