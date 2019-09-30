Песков: понимания по срокам проведения саммита лидеров "нормандской четверки" пока нет

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Сроки возможного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция и Украина) пока не согласовывались. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По срокам [проведения саммита] в "нормандском формате" понимания нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - 30 сентября после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь не идет о полноценной беседе. "[Путин и Макрон] просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви", - сказал Песков. "Французы, естественно, выражали слова признательности за то, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж", - рассказал представитель Кремля. Песков сообщил также, что после церемонии прощания с Шираком президент РФ вылетает из Парижа в Москву.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что предстоящая встреча лидеров должна быть результативной, а для этого нужно провести соответствующую подготовительную работу. 25 сентября в интервью газете "Коммерсантъ" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что саммит в "нормандском формате" может состояться до конца этого года, но это не зависит от России. По его словам, Москва встревожена тем, что контактная группа по урегулированию конфликта на Украине не подписала "формулу Штайнмайера" (она предполагает, что особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе, а после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования - на постоянной основе).

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